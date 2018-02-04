سوريا تنفي اتهامات أمريكية باستخدام أسلحة كيماوية في الغوطة.





عمان 4 نوفمبر 2018 ( وال) - نفت وزارة الخارجية السورية أمس السبت

اتهامات أمريكية بأن قواتها استخدمت أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية قرب

دمشق ضد المعارضين الذين يسيطرون عليها قائلة إن الاتهامات أكاذيب لا

دليل عليها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي " جيم ماتيس " قال أمس الجمعة إن الحكومة

السورية استخدمت مرارا غاز الكلور كسلاح. وقبل ذلك بيوم قالت واشنطن إنها

مستعدة لبحث اتخاذ إجراء عسكري إذا اقتضت الضرورة لردع الحكومة السورية

عن شن هجمات بأسلحة كيماوية.

...(وال) ...