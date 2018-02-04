القبارصة اليونانيون ينتخبون رئيسهم في دورة ثانية تشهد تنافسا حادا.





قبرص 4 فبراير 2018 (وال)- يتوجه الناخبون في جمهورية قبرص اليوم الاحد

الى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس في دورة ثانية يتنافس فيها الرئيس

الحالي نيكوس اناستاسيادس وخصمه اليساري ستافروس مالاس حول من هو الافضل

لاعادة توحيد الجزيرة وتعزيز التعافي الهش للاقتصاد.

وحصل المحافظ اناستاسيادس على 35,50 بالمئة من الاصوات مقابل 30,25

بالمئة لمالاس في دورة اولى شهدت احجاما كبيرا عن التصويت.

وتعتبر المواجهة الاخيرة الاحداليوم اعادة لانتخابات عام 2013 التي تنافس

فيها الرجلان ايضا وشهدت فوز اناستاسيادس وتوليه الرئاسة في هذا البلد

المتوسطي العضو في الاتحاد الاوروبي.

لكن هذه المرة مع رفض المرشحين الخاسرين دعم اي من متصدري نتائج الدورة

الاولى، يتوقع ان تكون المنافسة محمومة في وقت يسعى اناستاسيادس المحامي

السابق الى الفوز بولاية ثانية واخيرة.

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