مصادر طبية : شهيد و8 إصابات واعتقال 4 شبان حصيلة عدوان الاحتلال على بلدة برقين غرب جنين.





جنين 4-نوفمبر2018 ( وال) - أسفر العدوان الإسرائيلي على بلدة برقين غرب

جنين، منذ ساعات صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب وإصابة 8 آخرين

بالأعيرة النارية والمعدنية، واعتقال 4 وهدم غرفة أغنام، إضافة إلى حالات

هلع وصدمة واختناق بالغاز في صفوف المواطنين، وإلحاق أضرار مادية في

ممتلكاتهم.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب أحمد سمير أبو عبيد (19 عاماً)،

والذي كان أصيب، مساء أمس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في

وادي برقين غرب جنين.

وكان الشاب نقل إلى مستشفى جنين افي حالة بالغة الخطورة جراء إصابته

بالرصاص الحي في رأسه، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي لـوكالة الانباء

الفلسطينية "وفا"، أن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الساق، فيما أصيب ستة

آخرون بأعيرة معدنية، وعدد آخر بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل

للدموع خلال المواجهات التي جرت في بلدة ووادي برقين.

...( وال) ...