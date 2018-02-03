أهلي طرابلس يفوز ودياً على منزل بورقيبة في ختام معسكره بتونس.





طرابلس 3 فبراير 2018 (وال)- يختتم فريق أهلي طرابلس الأول لكرة القدم

اليوم السبت معسكره الخارجي بتونس، والذي لعب خلاله ثلاث مباريات ودية مع

فرق تونسية من الدرجة الثانية.

وأجرى فريق الأهلي أمس الجمعة آخر مبارياته الودية والتي فاز فيها على

فريق منزل بورقيبة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فالنتينو زونقرانا ومحمد

مخلوف وأتيكياما.

أهلي طرابلس فاز في مباراته الأولى على فريق منوبية بثلاثة أهداف

نظيفة، وفاز في الثانية على فريق الأهلي الأندلسي التونسي بنتيجة (6-1).

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