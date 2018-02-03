تشكيلة المنتخب الوطني أمام المنتخب السوداني في بطولة الشان.





طرابلس 3 فبراير 2018 (وال)- أعلن مدرب المنتخب الوطني "عمر المريمي"

التشكيلة الرسمية للمنتخب أمام نظيره السوداني في المباراة التي ستقام

الليلة على تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

وتأتي هذه المباراة، التي ستقام على ملعب مدينة مراكش، لتحديد المركز

الثالث في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (شان) المقامة حاليا

بالمغرب.

وتضم التشكيلة محمد نشنوش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع أحمد التربي

وعلي معتوق وسعد اجبارة والمهدي المصري، وفي خط الوسط مهند عيسى وبدر حسن

وعامر التاروغي، وفي الهجوم زكريا الهريش ومفتاح طقطق والمعتصم بوشناف.

التشكيلة خلت من سند الورفلي والمعتصم صبو وأحمد المقصي ومحمد

الترهوني وعبدالرحمن العمامي وصالح الطاهر، ويشارك فيها لأول مرة المهدي

المصري وسعد اجباره وعلي معتوق ومهند عيسى وعامر التاروغي.

...(وال)...