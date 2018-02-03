قطاع الصحة بسرت يعقد اجتماعة الاول مع مدراء المراكز والوحدات الصحية .





سرت 3 فبراير 2018(وال )- عقد بسرت الاجتماع الاول لقطاع الصحة بسرت

برئاسة مدير الخدمات الصحية سرت الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح ومدراء

المراكز والوحدات الصحية بسرت وجارف وابوهادى والغربيات والقرضابية

وسلطان وزمزم وابوزاهية وبحضور عدد من مدارء مكاتب الشؤون الادارية

والمالية والثوتيق والمعلومات والرعاية الصحية الاولية والاعلام.

وقال مدير قطاع الصحة لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت ان الاجتماع خصص

لمناقشة مشكلة انعدام الادوية والمستلزمات الطبية والتشغيلية بالمرافق

الصحية البالغ عددها 29 مرفق صحى ومجمع عيادات سرت المركزى وغرفة عمليات

الطؤارى.

واوضح ان الاجتماع تم خلالة مناقشة الية تدريب عدد من العناصر الطبية

المساعدة فى دورات تدريبية تأهيلية للرفع من مستواهم الصحى,

واكد مدير الصحة بسرت على ضرورة تعاون كافة المراكز الصحية مع مكتب

المعلومات والتوتيق بالمعلومات ومتابعة ملف التطعيمات الاجبارية

للمواليد وتوفيرها وكدلك ادوية مرضى السكر الذين يترواح عددهم وفقا

لمنظومة العيادة المركزية للسكر بسرت اكثر من 5000 مريض ومريضة.

كما تناول الاجتماع بضرورة ان يباشر العاملين بالمرافق الصحية اعمالهم

وسوف يتم انخاد الاجراءات القانونية وفقا للقانون رقم 12لسنة 2010 اضافة

الى متابعة ملف صيانة مجمع عيادات سرت المركزى مع الشركة المكلفة من قبل

مشروعات صندوق دعم الاستقرار التابع لبر نامج الامم المتحدة الانمائى

UNDB. ....(وال سرت)....