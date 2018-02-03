النشرة الجوية.





طرابلس 2 فبراير 2018 ( وال ) - النشرة الجوية المتوقعة على

ليبيا اليوم السبت وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرص

*ملخص عام .

تتكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم

ويوم الغد , ورياح جنوبية نشطة السرعة على مناطق الشمال الشرقي مما تسبب

في إثارة الأتربة والغبار .



*الشمال الغربي .

*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع فرصة سقوط أمطار متفرقة

على المنطقة الممتدة من زوارة إلى مصراتة - مناطق الدواخل وبعض مناطق

الجبل والريـــاح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد

إلى شمالية غربية ودرجــات الحــرارة القصوى تتراوح مابين (16 -22) درجة

مئوية وتتراوح مابين (26-28) درجة على سرت وأبونجيم.



*الشمال الشرقي.

*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية

معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول

من مساء الغد إلى جنوبية غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-23) درجة مئوية وتتراوح مابين (24-27)

درجة على مناطق الخليج وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .



*الجنوب الغربي.

*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار

خفيفة ومتفرقة يوم الاثنين على غات والريــاح جنوبية معتدلة السرعة تتحول

يوم الغد إلى جنوبية غربية فغربية ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مـابين

(25-28) درجة مئوية ولاتتجاوز (24) درجة على غدامس والحمادة .



*الحنوب الشرقي.

*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح جنوبية شرقية معتدلـة

السرعة تنشط احياناً يوم الغد مما قد تسبب في إثارة الاتربة والغبار

ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (23-27) درجة مئوية وتسجل إرتفاع

طفيف يوم الغد .

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