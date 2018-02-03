نشرة الصيد البحري.





الساحل الغربي .

طرابلس 3 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم السبت وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرص

*من رأس جدير إلى سرت.

السماءً مغيمة مع فرصة لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد خاصة على ساحل

زواره الريح قبلي الى شلوق يتحول يوم الغد الى باش على السحل من زواره

الى الخمس سرعته مابين (05 - 20) عقدة تصل اليوم الى (25)عقدة على ساحل

سرت إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25) متر البحر هادئ الى خفيف الموج

درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.



*الساحل الشرقي.

*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماءً مغيمة جزئيا اليوم الى قليلة السحب يوم الغد الريح قبلي الى شلوق

سرعته ما بين(10-25) عقدة تصل صباح الغد الى (30)عقدة على ساحل بنغازى

إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00)متر يصل الى (1.50)متر على بنغازى

البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على بنغازى درجة حرارة

سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة وقد

تكون ضعيفة على الخليج وبنغازى بسبب الغبار.

....( وال )...