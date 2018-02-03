مستوطنون يعتدون على مزارعين في بيت أمر شمال الخليل.السبت ، 03-02-2018 - 10:54:00



الخليل 3 نوفمبر 2018 ( وال ) - اعتدى مستوطنون بحماية قوات
الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مزارعين في بلدة بيت امر شمال
الخليل.
وقال الناشط ضد الاستيطان في البلدة يوسف ابو ماريا لـوكالة الانباء
الفلسطينية "وفا"، "إن ما يسمى أمن مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على
اراضي وممتلكات المواطنين شمال الخليل، رشقوا برفقة مجموعة من
المستوطنين، المزارعين في منطقة خلة الكتلة بالحجارة وشتموهم بألفاظ
نابية ومنعوهم من فلاحة أراضيهم وهددوهم بالقتل على مرأى من جنود
الاحتلال"، وعرف من بين هؤلاء المزارعين محمد ابراهيم صبارنة وعائلته.
...(وال) ...

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