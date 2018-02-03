الاتحاد الإفريقي لا يعترف بأودينغا رئيسا لكينيا.السبت ، 03-02-2018 - 10:16:00



اديس ابابا3 نوفمبر-2018 (وال) - رفض الاتحاد الإفريقي تنصيب زعيم
المعارضة الكينية رايلا أودينغا رئيسا للبلاد .
وقال رئيس المفوضية الإفريقية" موسى فكي محمد" في تصريح نقتها وكالة بانا
" إن الاتحاد الإفريقي يرفض كل عمل يهدد النظام الدستوري واحترام دولة
القانون والمؤسسات في كينيا مسجلا بانشغال عميق تنظـيم تحالف المعارضة
الكينية لحفل ما يسمى بتنصيب أودينغا رئيسا للبلاد.
ودعا رئيس المفوضية الافريقية جميع الاطراف للعذول عن كل مبادرات تهدد
وحدة واستقرار كينيا والعمل في إطار احترام الدستور والقوانين.
وقالت المفوضية الافريقية ان فكي يتابع الوضع السياسي في كينيا عن قرب،
مضيفة ان رئيس لجنة الاتحاد الافريقي لتتبع الانتخابات ثامبو مبيكي تابع
مجريات الانتخابات الكينية التي صادقت عليها المحكمة الدستورية وفي هذا
الاطار وتبعا للقوانين وبالخصوص الميثاق الافريقي للديمقراطية فان
الاتحاد الافريقي يرفض كل المبادرات الهادفة الى تهديد الوضع الدستوري
ودولة القانون في كينيا.
...( وال ) ...

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