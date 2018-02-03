قوات الاحتلال تشن حملة دهم واسعة في برقين بجنين طالت عشرات المنازل.السبت ، 03-02-2018 - 10:08:00



جنين 3- فبراير 2018 ( وال) - شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم
السبت، حملة داهم وتفتيش واسعة طالت عشرات المنازل في بلدة برقين جنوب
غرب جنين.
وأفاد مراسل وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن المئات من جنود
الاحتلال يشاركون في هذه الحملة مستخدمين الكلاب البوليسية.
واضاف ان جنود الاحتلال اعتقلوا شابا على الاقل حتى الثامنة من صباح
اليوم، وان عمليات الدهم لمنازل المواطنين ما تزال مستمرة.
...(وال) ...

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