الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني تسلم رسائل الترشيح للطلبة الخريجين الذين تم إختيارهم للدورة التدريبية مع مركز تويوتا.





طرابلس 3 فبراير 2018 ( وال )- تم يوم الخميس الماضى تسلم رسائل الترشيح

للطلبة الخريجين بديوان الهيئة من المعاهد التقنية العليا للإلتحاق بمركز

التويوتا للبدء في الدورة التدريبية المزعم إقامتها يوم الرابع من الشهر

الجاري.

وقال"المهندس عادل الشويهدي" مدير مكتب التعاون الفني بان هذه الدورة من

شأنها أن تقدم للطلبة الخريجين المعرفة والتقنية الحديثة مساهمة من شركة

تويوتا لدعم خريجي الهيئة تقنيا وفنيا،مضيفا أن مدة الدورة ثلاثة أشهر

توفر شركة التويوتا الإقامة خلال مدة الدورة.

وتسعي الهثيئة من خلال إداراتها ومكاتبها وأقسامها المختلفة على أن ينال

طلابها وخريجيها مواقع متقدمة لاسيما في التدريب مع شركات عالمية متخصصة

كشركة التويوتا .. وتعاون الشركات التقنية والفنية مع الهيئة ماهو إلا

دلاله على جودة مخرجات الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا والفنية

المتوسطة.

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