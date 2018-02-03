سيالة يتفق مع وزير الخارجية التنزاني على البدء في اجراء ترتيبات لسداد تنزانيا للقروض المالية التي اقترضتها من ليبيا .السبت ، 03-02-2018 - 09:43:00



اديس ابابا 3 فبراير 2018 (وال)- بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق
الوطني محمد سيالة في اديس ابابا مع وزير الخارجية التنزاني اجوستين
ماهيجا العلاقات الثنائية والمستجدات السياسية في القارة الافريقية
والعالم .
وتطرق الطرفان خلال الاجتماع الى موضوع الديون الليبية على تنزانيا
وامكانية بدء تنزانيا في تسديد هذه الديون .
وحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد اتفق السيد الوزير مع وزير
الخارجية التنزاني على ان تبدأ تنزانيا في سداد ماعليها من ديون لصالح
الدولة الليبية وان يقوم وفد حكومي ليبي بزيارة الى تنزانيا لمباشرة
ترتيبات سداد جمهورية تنزانيا الاتحادية للقروض المالية التي سبق
اقتراضها من ليبيا .
(وال

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