محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير : نتطلع الى ان يشهد العام الجديد انطلاقة فعلية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والعام2018عام خير ونماء على الليبيين .



طرابلس 3 فبراير 2018 (وال) - اكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق

الكبير ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة تحريك عجلة الاقتصاد والصناعة

والنشاط الخدمي وتفعيل القطاع الخاص في اطار خطة لتغطية كل القطاعات .

واوضح الكبير في تصريح صحافي خلال مشاركته في اعمال ورشة العمل حول

برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا التي عقدت بطرابلس ان عزوف

القطاع الخاص وتدني مشاركته اثر سلبا على العملية الاقتصادية والمالية في

ليبيا ، مشيرا الى ان هناك جهودا تبذل لتفعيل دوره خاصة وان بلادنا حباها

الله بخيرات ولديها المعول المحرك وهو عنصر الشباب ، ونتطلع ان يكون العام

2018 عام خير ونماء على الليبيين

واشار الكبير الى ان تنظيم مثل هذه الورش يأتي للتعريف بالتحولات

الاقتصادية المهمة في هذه المرحلة التي يجب تعريف المواطنين بها خاصة

وان اقتصادنا ريعي يعتمد على مصدر وحيد وهو النفط الذي يتعرض بين الحين

والاخر الى صدمات خارجية وداخلية .

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