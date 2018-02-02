البحرية الليبية تدعو المنظمات التي نشرت اخبار عن تحطم قارب للمهاجرين قبالة رواره الى موافاتها بالدليل .

طرابلس 2 فبراير 2018 (وال)- تناقلت بعض وسائل الاعلام اخبار مفادها بغرق 90 مهاجرا غير شرعي قبالة زواره .

وافاد المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم اليوم الجمعة بانه على اثر هذه المعلومات قام حرس السواحل بارسال دورية من زواره للتقصي عن الخبر وعن وجود قارب او ناجين من الحادث دون جدوى .. تبع ذلك ارسال دورية اخرى من طرابلس الزورق صبراته وصولا الى الحدود الغربية ولم يتم العثور على اية اثار تدل على وقوع حادث بحري .

واضاف قاسم ان البحرية ارسلت دورية اليوم الجمعة من زواره ولم يتم العثور على اي شئ .

ودعا قاسم الجهات او المنظمات التي نشرت الاخبار الى الاتيان بالدليل والافان البحرية الليبية ستعتبره جزء من الحملة التي تستهدف بلادنا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية .

واعتبر قاسم ان المنظمات الدولية تتحمل مسؤولية فقدان المهاجرين في عرض البحر لتشجيعهم على الهجرة وشجعت التجار على ارسال المهاجرين في قوارب متهالكة .

(وال)