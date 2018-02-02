الذهب يستقر قبيل بيانات الوظائف الأمريكية.





لندن 2 فبراير 2018 ( وال ) 2018 ( وال ) - تحركت أسعار الذهب في نطاق

ضيق اليوم الجمعة قبيل نشر بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق يوم

الجمعة إذ يترقب التجار أي إشارات على آفاق السياسة النقدية الأمريكية

خلال هذا العام.

ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في التعاملات الفورية عند 1348.66

دولار للأوقية بحلول الساعة 0758 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1351.60 دولار

للأوقية.

ويترقب التجار تقرير الحكومة الأمريكية بشأن الوظائف اليوم. ووفقا لمسح

لآراء خبراء اقتصاد أجرته رويترز، من المحتمل أن تكون الوظائف في

القطاعات غير الزراعية زادت بواقع 180 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني

بعد زيادة بلغت 148 ألفا في ديسمبر.

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