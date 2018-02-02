مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي تعلن عن تفعيل العمل بدمغة الشهادات .





بنغازي 2 فبراير 2018(وال)- أعلنت مصلحة الأحوال المدينة بنغازي عن

إعادة تفعيل الدمغة بعد توقفها لعدة سنوات .

وقال مكتب الإعلام بمصلحة الأحوال المدنية بنغازي إن إعادة تفعيل الدمغة

جاء بعد توقف دام عدة سنوات في كافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق

بنغازي وضواحيها.

وبين المكتب الاعلامى أن سعر الدمغة هي نفسها التي كانت عليه في السابق،

برسوم رمزيه، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر بعد تواصل مع رئاسة المصلحة،

كون مدينة بنغازي وبلديات المنطقة الشرقية قد ألغتها منذ عدة سنوات.

ونبه مدير مكتب الإعلام في المصلحة إلى أنه لن تعتمد أي شهادة مستخرجه

من السجل المدني إلا بوجود الدمغة وختم السجل المدني.

.....(وال بنغازى)....