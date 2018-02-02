الشركة الوطنية للنقل البحري تتحصل على حكم قضائي .





بنغازي 2فبراير 2018(وال )- أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري عن

صدور حكم من المحكمة العليا في صوفيا بالإفراج عن الناقلة الليبية " بدر"

التي تم حجزها في ميناء بورجات البلغاري في نوفمبر 2017م عندما كانت

محملة بشحنة نفطية من روسيا.

وكان مدير المكتب القانوني في الشركة ، جبريل الزوي، قد أكد في تصريح

صحفي بعد صدور حكم الإفراج عن الناقلة بدر، أن الناقلة ستعود إلى أسطول

الشركة فور استكمال إجراءات خروجها وأن الشركة تعتزم رفع قضية في حق

المتورطين في حجز السفينة وهم محامية يونانية، وشخصيات ليبية انتحلت صفات

إدارية بالشركة فور كشف التحقيقات لأسمائهم.

وكشف الزوي أن هذه الشخصيات قامت بتقديم ضمانات وهمية لشركة بلغارية

تطالب بمستحقات لها على الدولة الليبية تعود إلى عام 1992م.

....(وال بنغازى)....