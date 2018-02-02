عمليات جراحية لزراعة شرايين للقلب بمركز بنغازي الطبي.





بنغازي 2فبراير 2018 (وال ) - أجرى فريق طبي بقسم جراحة القلب بمركز

بنغازي الطبي عملية جراحية لرجل يعاني من مشاكل في الشرايين التاجية .

وقال رئيس قسم القلب بمركز بنغازي الطبي عمر المنقوش إن المريض أجريت

له عملية تركيب دعامتين في السابق ولكن زادت المشكلة أكثر بسبب انسداد

كبير فوق الداعمات ويحتاج الي زراعة شرايين تاجية".

وأضاف المنقوش أجرينا له شق وزراعة اثنين من الشرايين، واستغرقت

العملية ثلاثة ساعات بإستخدام استراتيجية القلب النابض وعدم استخدام

القلب الصناعي، ونحن نعمل حاليا علي زراعة الشرايين بحسب امكانياتنا، أما

عملية تغيير الصمامات فتحتاج الي مستلزمات القلب الصناعي ، ونحن نعمل

بإمكانيات محدودة .

من جهته أوضح استشاري التخدير بقسم القلب في مركز بنغازي الطبي عزالدين

اللافي إن الحالة وصلت للمركز وبحاجة الى زراعة الشرايين تاجية نظرا

لانسداد هذه الحالة وعادة ما تكون مصاحبة لأمراض اخرى مثل مرض السكري

وضغط وكذلك ناتج عن كثرة التدخين".

وأضاف أن اختلاف التخدير من حالة إلى اخرى يتم حسب حالة القلب حيث

يُعطى التخدير له علي نسبة ضخ العضلات للدم ، وهناك حالات ليست لديها

جلطات سابقة في القلب بذلك تعتبر عضلة القلب سليمة ولكن فيها قصور في

التروية وهذه هي التي تظهر اعراضها على المريض مثل ضيق في التنفس والتعب

وغيرها من الأمراض المصاحبة لها ،اما الحالات الاخرى فقد تكون حدثت بها

جلطة او أكثر في الشرايين تودي الي ضعف في العضلة وبالتالي يحتاج الي

تخدير بعناية اكثر عن طريق مراقبة العلامات الحيوية بشكل مستمر للمريض.

...( وال بنغازى)....