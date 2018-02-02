مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في قرية فلسطينية شمال غرب رام الله .





رام الله 2- فبراير-2018 (وال) - خط مستوطنون فجر اليوم الجمعة، عبارات

عنصرية على جدران في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي لـوكالة "وفا" إن

مستوطنين اقتحموا القرية في ساعة متأخرة من الليل، وكانوا يستقلون مركبة،

وقاموا بكتابة شعارات عنصرية تطالب عائلة التميمي بالرحيل عن القرية، كما

احتوت العبارات على تهديدات بحق الأهالي.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في النبي صالح منذ مدة حيث

اعتقلت الفتاة عهد التميمي ووالدتها، كما اعتقلت عددا من الشبان، على

خلفية نشاطهم السلمي ضد الاستيطان ورفض مصادرة أراضي القرية.

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