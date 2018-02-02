المنتخب الوطني يلتقي السودان غد السبت لتحديد المركز الثالث في بطولة الشان.





طرابلس 2 فبراير 2018 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني نظيره السوداني، غد

السبت على ملعب مدينة مراكش ، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة

أفريقيا للاعبين المحليين (شان).

وتأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على

منتخبنا الوطني 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1)، بينما تأهل المنتخب

النيجيري على حساب المنتخب السوداني بهدف دون مقابل.

ويواجه المنتخب المغربي الأحد المقبل في النهائي منتخب نيجيريا، بينما

ستواجه ليبيا السودان في مباراة تحديد المركز الثالث.

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