المنتخب الوطني يلتقي السودان غد السبت لتحديد المركز الثالث في بطولة الشان.الجمعة ، 02-02-2018 - 12:09:00



طرابلس 2 فبراير 2018 (وال)- يلتقي المنتخب الوطني نظيره السوداني، غد
السبت على ملعب مدينة مراكش ، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة
أفريقيا للاعبين المحليين (شان).
وتأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية بفوزه في نصف النهائي على
منتخبنا الوطني 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1)، بينما تأهل المنتخب
النيجيري على حساب المنتخب السوداني بهدف دون مقابل.
ويواجه المنتخب المغربي الأحد المقبل في النهائي منتخب نيجيريا، بينما
ستواجه ليبيا السودان في مباراة تحديد المركز الثالث.
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