الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف بالصواريخ يقصف شمال قطاع غزة .





غزة 2 فبراير2018 (وال)- قصف فجر اليوم الجمعة، الطيران الحربي

الإسرائيلي بالصواريخ مواقع عدة، شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينيةة، أن القصف استهداف أهدافا قرب أبراج

الندى، شمال شرق بلدة بيت لاهيا، ما تسبب بأضرار مادية.

كما استهدف طيران الاستطلاع الإسرائيلي "برج إرسال" على أحد أبراج حي

الندى في بلدة بيت حانون شمال القطاع فجراً.

وتأتي هذه التطورات، عقب ادعاء الاحتلال سقوط "قذيفة صاروخية" بمنطقة

خالية قرب السياج الحدودي الفاصل بمحاذاة مستوطنات غلاف غزة.

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