المجلس الرئاسي يدعو طرفي اتفاق مصراتة وتاورغاء لتغليب العقل ونزع الفتنة.

طرابلس 2 فبراير 2018 (وال) - طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأطراف المعنية باتفاق تاورغاء - مصراتة بتغليب العقل ونزع الفتنة، داعيا الجميع لإنهاء معاناة النازحين وقطع الطريق أمام من يريد تقويض الاتفاق.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان، أمس الخميس، أنه يتابع بشكل مباشر مساعي عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم بموجب الاتفاق الموقع بين المجلس المحلي تاورغاء والمجلس البلدي مصراتة والذي باركه المجلس الرئاسي والتزم بتنفيذ بنوده.

وطالب المجلس الرئاسي في بيانه، طرفي الاتفاق التنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية بتنفيذ الاتفاق للعمل على تسيير العودة الآمنة لأهالي تاورغاء إلى مدينتهم، معربا عن الأمل أن تكون عودتهم صفحة جديدة للمصالحة الوطنية الشاملة.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعلن في ديسمبر 2017 أن عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم ستكون خلال شهر فبراير الجاري.

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