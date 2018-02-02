سيالة يجتمع في القاهرة مع عدد من وزراء الخارجية العرب .

القاهرة 2 فبراير 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في القاهرة وعلى هامش الاجتماع الوزاري غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية المكرس لمناقشة تداعيات القرار الامريكي بشأن القدس الشريف سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع .

فقد اجتمع السيد الوزير مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ،وزير الخارجية في جيبوتي محمود علي يوسف ،نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح .

وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين هذه الدول وليبيا والتطرق الى مستجدات الاوضاع .

(وال)