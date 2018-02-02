الامين العام للجامعة العربية يؤكد ان الملف الليبي يمثل اولوية للجامعة العربية الجمعة ، 02-02-2018 - 10:35:00

القاهرة 2فبراير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة الخميس في القاهرة مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط .
وبحث سيالة خلال الاجتماع الذي تم على هامش الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الغير عادية المكرس لمناقشة تداعيات القرار الامريكي بشأن القدس الشريف
الملف الليبي واخر التطورات السياسية .
واكد ابو الغيط ان الملف الليبي يمثل اولوية للجامعة العربية وانها تواصل دعمها لمسيرة الحوار السياسي وانهاء المرحلة الانتقالية وصولا الى الاستحقاقات القادمة .
وعبر سيالة عن تقديره للجهود التي تبذلها الجامعة العربية وكذلك الاتحاد الافريقي والاوروبي والامم المتحدة لحل الازمة الليبية ،مجددا تمسك ليبيا بمحيطها العربي .
(وال)

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