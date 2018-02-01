نتائج مباريات كأس ليبيا لكرة القدم الدور الـ 64.





طرابلس 1 فبراير 2018 (وال)- أقيمت أمس الأربعاء العديد من المباريات ضمن

كأس ليبيا لكرة القدم الدور الـ 64 حيث أقصى فريق

أمل ترهونه (أحد فرق الدرجة الثانية) فريق السويحلي، في المباراة التي

جمعتهما بملعب طرابلس الدولي.

وانتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل بدون أهداف ولجأ الفريقان

لركلات الترجيح وابتسم الحظ لأمل ترهونة بتفوقه بخمسة أهداف لأربعة.

والمفاجأة الثانية كانت تأهل فريق اليرموك (أحد فرق الدرجة الأولى)

على حساب فريق الأولمبي، في المباراة التي انتهت في زمنها الرسمي

بالتعادل بدون أهداف وفي ركلات الترجيح تمكن اليرموك من التفوق بثلاثة

أهداف لهدف.

أما بقية النتائج المسجلة اليوم في مسابقة الكأس، خليج سرت يفوز على

شمال بنغازي بهدف دون رد على ملعب المرج، وبملعب الأكاديمية بجنزور فاز

الاتحاد المصراتي على الهلال (سبها) بهدفين دون رد، وبملعب الزاوية

المحلة يفوز على الجزيره بثلاثة أهداف لصفر، وبملعب غريان المجد يفوز على

المهدية بسداسية نظيفة.

يذكر أن نتائج المسابقة المسجلة في هذا الدور: التعاون يفوز على السلاوي

3/0 والنجمة على المجاهد 4/0 والهلال على بنغازي الجديدة 2/0 والأهلي

بنغازي على الخور 6/1 والمدينة على التحرير 6/0 والشروق على اتحاد

تاورغاء 1/0 والنصر زليتن على الهاني 4/0 والملعب الليبي على أساريا 2/1

والخمس على الوطن العربي 5/0 وشباب الجبل على صقور الخليج 1/0 ودارنس على

الصقور 1/0 والأخضر على الافريقي 1/0 .

...(وال)...