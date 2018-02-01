المجلس الرئاسي يدعو طرفي اتفاق مصراتة وتاورغاء لتغليب العقل ونزع الفتنة.

طرابلس 01 فبراير 2018 (وال)- اكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني انه يتابع بشكل مباشر مساعي عودة نازحي تاورغاء لمدينتهم بموجب الاتفاق الذي تم بين المجلس المحلي تاورغاء والمجلس البلدي مصراته .

وطالب المجلس في بيان اصدره اليوم الطرفين التنسيق مع اللجان والاجهزة المعنية للعمل على العودة الامنة للاهالي .

واكد المجلس انه كان قد رحب وبارك هذا الاتفاق وتحديد الطرفين لتاريخ العودة الاول من شهر فبراير الجاري ،والتزامه بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهما الامنية والخدمية والمالية وكلف لجنة مختصة لمتابعة ذلك .

ودعا المجلس الرئاسي جميع الاطراف المعنية بتغليب العقل والروح الوطنية ونزع فتيل الفتنة ،حاثا الجميع على التكاتف لانهاء معاناة النازحين وعودتهم ،مشيرا الى ان هناك بعض الاطراف تسعى لتقويض الاتفاق ،مؤكدا ان التاريخ سيسجل من سعى لذلك ومن عرقل لتكن عودة اهالي تاورغاء لمدينتهم صفحة جديدة للمصالحةالوطنية الشاملة .

(وال)