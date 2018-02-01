ساوتومي وبرنسيب توافق على ارجاع الاستثمارات الليبية التي تم وضع اليد عليها في السابق

اديس ابابا 1 فبراير 2018 (وال) - اكد رئيس الوزراء في ساوتومي وبرنسيب بياتريس تروفادا موافقة بلاده على ارجاع الاستثمارات الليبية في بلاده الى ليبيا بعد ان تم وضع اليد عليها في السابق .

واعرب تروفادا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في اديس ابابا عن استعداد ساوتومي وبرنسيب لاستقبال وفد حكومي من ليبيا للتباحث حول هذه الاستثمارات والمشاريع واتمام عملية الارجاع واعطاء الاذن بتشغيلها .

واشار تروفادا الى ان من ضمن هذه المشاريع مزرعة البن والمصنع الخاص بتجهيز الانتاج للتسويق ومصنع انتاج المياه المعدنية .

كما تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها .

(وال)

