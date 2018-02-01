الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعلن البدء في استقبال طلبات تسوية الأوضاع الوظيفية لموظفي هيئة مكافحة الفساد سابقا.



طرابلس 01 فبراير 2018 ( وال ) - أعلنت إدارة الموارد البشرية بالهيئة

الوطنية لمكافحة الفساد البدء في استقبال طلبات تسوية الأوضاع الوظيفية

لموظفي هيئة مكافحة الفساد سابقا ، تنفيذا لنص المادة (31) من القانون

رقم (11) لسنة 2014 والتي تقتضي بإلغاء القانون رقم (63) لسنة 2012 بشأن

مكافحة الفساد.

وأوضحت إدارة الموارد البشرية بالهيئة في منشور لها اليوم - تلقت وكالة

الانباء الليبية نسخة منه - بأن تؤول كافة أصول والتزامات هيئة مكافحة

الفساد سابقا ، الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بقانون رقم

(11) لسنة 2014 ، وبما لايتعارض مع القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن

علاقات العمل .

وطلبت إدارة الموارد البشرية من المعنيين بالحضور الشخصي لمقر الهيئة

الوطنية لمكافحة الفساد الكائن بمنطقة ابونواس بطرابلس أو الاتصال على

الرقم الهاتفي (0914294234) أو التواصل عبر البريد الالكتروني لادارة

الموارد البشرية بالهيئة (hr@nacc.org.ly) لاتمام اجراءاتهم الادارية

والمالية وذلك في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ الاعلان .

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