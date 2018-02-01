عضو الرئاسي " محمد عماري" يعقد اجتماعا مع وزير التعليم في إطار اجتماعات اللجنة العليا .



طرابلس 01 فبراير 2018 ( وال ) - عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني الدكتور "محمد عماري زايد"، أمس الأربعاء، اجتماعا مع وزير

التعليم " عثمان عبد الجليل "، ووكيل الوزارة "عادل جمعة"، وذلك في إطار

اجتماعات اللجنة العليا لنقل اختصاصات الإدارة المحلية.

وناقش الاجتماع بحسب ادارة التواصل والاعلام - تشكيل اللجان القطاعية،

وكذلك نقل آلية الاختصاصات للبلديات، وذلك لتعزيز سياسات اللامركزية

الإدارية في إطار وحدة الدولة.

كما تدارس الاجتماع، الاهتمام بالتنمية المكانية، بالإضافة إلى دعم

وتفعيل دور الإدارة المحلية لإيصال الخدمات مباشرة للمواطنين.





...( وال )...