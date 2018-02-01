رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من منطقة مرزق .



طرابلس 01 فبراير 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم الخميس بمقر المجلس بمدينة

طرابلس، وفداً من منطقة مرزق يضم رئيس المجلس الاجتماعي لحوض مرزق

وقيادات أمنية وأعضاء من المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني ولجان

المصالحة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عبر أعضاء الوفد عن دعمهم لما

يبذله " السراج "من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل وتوسيع قاعدة التوافق .

وتحدث أعضاء الوفد عن الدور الذي يقوم به المجلس الاجتماعي لحوض مرزق من

خلال المبادرة التي أطلقها لتحقيق التعايش السلمي بين مكونات الجنوب،

مؤكدين أن المجلس الاجتماعي يمثل كل من مرزق ووادي عتبة وتراغن وأم

الأرانب والشرقية وتمسه والقطرون امتداداً إلى الحدود الليبية مع كل من

دولتي النيجر وتشاد.

وعرض أعضاء الوفد عدد من المطالب خاصة في قطاعي التعليم والزراعة إضافة

إلى دعم الغرفة الأمنية والجهود المبذولة للتصدي للهجرة غير الشرعية .

ومن جهته رحب " السراج " بالوفد مؤكد حرص المجلس الرئاسي على الاهتمام

بالجنوب الذي واجه إهمالا طوال عقود وهو ما لمسه خلال زياراته الميدانية

لمدينتي غات واوباري.

ونقل المكتب الاعلامي عن السراج قوله " إن ما يتوفر لدى حكومة الوفاق يتم

توزيعه على قطاعات الخدمات من صحة وتعليم وأمن ودفاع وغيرها من قطاعات

لتصرف على احتياجات كافة المناطق في ليبيا بتوازن ودون استثناء ".

وأضاف " إن دور المجالس الاجتماعية يجب أن يشمل إضافة لترسيخ التعايش

السلمي رفع الغطاء الاجتماعي والتصدي لكل من يحاول المساس باحتياجات

الليبيين مثل إغلاق شبكات المياه والكهرباء والوقود ".

وأكد السراج مباركته لمبادرات المؤسسات الأهلية التي تسعى للمصالحة

وتحقيق السلم الاجتماعي مشيرا بأن الحكومة ستقوم برعاية تلك المبادرات

والى ان تتجسد واقعا على الأرض .

وقال المكتب الاعلامي ان السراج أصدر تعليماته لتلبية الاحتياجات العاجلة

التي عرضها الوفد داعياً إلى التواصل بين المجلس البلدي ومؤسسات الدولة

المختلفة، ووعد بزيارة منطقة مرزق في أقرب وقت ممكن.



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