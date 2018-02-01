كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تنظم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .







طرابلس 1 فبراير 2018 (وال)- نظمت كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب

بفندق كورنثيا بطرابلس اليوم ورشة عمل بعنوان " برنامج الاصلاح الاقتصادي

والمالي في ليبيا الافاق والتحديات " .

وتهدف الورشة الى تشخيص واقع الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها

الاقتصاد الليبي مقارنة باقتصادات الدول الاخرى التي تعتمد على انتاج

وتصدير النفط .

وتم في اعمال الورشة تقديم العديد من ورقات العمل حول برنامج الاصلاح

الاقتصادي والمالي من قبل مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي كآلية

لحل الازمة الاقتصادية والمالية في ليبيا وابراز اهمية برنامج الاصلاح

الاقتصادي والوقوف على التحديات التي تواجه تطبيقه.

كما تم تقديم ورقات عمل من قبل رجال الاعمال واعضاء هيئة التدريس بجامعة

المرقب بعنوان اعادة الاعمار في ليبيا ، كلفة الصراع في ليبيا وتجارب

الدول في اقرار الاصلاحات .

وحضر اعمال الورشة محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التعليم بحكومة

الوفاق ورئيس جامعة المرقب وعميد كلية الاقتصاد بها وعدد من اساتذة

الاقتصاد بالجامعات الليبية وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد

والمال .

(وال)