عمداء بلديات الجبل يناقشون مع النائب "أحمد معيتيق" المختنقات التي تعيق تقديم الخدمة للمواطنين .



طرابلس 01 فبراير 2018 ( وال ) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق"، أوضاع الجبل، والمشاكل والمختنقات التي تعيق تقديم الخدمات

لسكانه.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور عمداء بلديات يفرن

"حسين كافو"، والرياينة "يحيى خليفة"، وكاباو "محمد أوشن"، ووازن "محمد

أصنام"، بالإضافة إلى مدير منفذ وازن "محمد حتيوش".

كما تم خلال اللقاء بحسب ادارة التواصل والاعلام - مناقشة نقص المياه في

مدن الجبل، واحتياجات منفذ وازن، وكيفية استكمال الآبار التي تقوم الشركة

المكلفة من قبل وزارة الحكم المحلي بحفرها، واستكمال أعمال مستشفى كاباو،

وتفعيل عقد شبكة المياه لمدن الجبل.

هذا وأبدى النائب، استعداده التواصل مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة

الإجراءات التي اتخذت بخصوص الجبل، ورحب بدعوتهم لزيارة المنطقة في

القريب العاجل.



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