وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى يجتمع بسفيرة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا.الخميس ، 01-02-2018 - 12:56:00



طرابلس 1 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل الوزارة الخارجية بحكومة
الوفاق الوطنى " لطفي المغربي صباح اليوم" مع سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى
ليبيا " بيتينا موشايد بمقر الوزارة .
وتم خلال هذا الاجتماع بحث ومتابعة علاقات التعاون مع الاتحاد الاوروبي
في كافة المجالات وكذلك العلاقات مع لجنة الحدود الاوروبية " اليوبام " .
كما تم التطرق فى هذا الاجتماع الى امكانية عقد اجتماع شامل لكافة
القطاعات والوكالات الدولية والمنظمات الغير الحكومية المزمع عقدها في
تونس خلال الفترة القربية القادمة .
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