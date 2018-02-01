وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطنى يجتمع بسفيرة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا.





طرابلس 1 فبراير 2018 ( وال ) - اجتمع وكيل الوزارة الخارجية بحكومة

الوفاق الوطنى " لطفي المغربي صباح اليوم" مع سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى

ليبيا " بيتينا موشايد بمقر الوزارة .

وتم خلال هذا الاجتماع بحث ومتابعة علاقات التعاون مع الاتحاد الاوروبي

في كافة المجالات وكذلك العلاقات مع لجنة الحدود الاوروبية " اليوبام " .

كما تم التطرق فى هذا الاجتماع الى امكانية عقد اجتماع شامل لكافة

القطاعات والوكالات الدولية والمنظمات الغير الحكومية المزمع عقدها في

تونس خلال الفترة القربية القادمة .

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