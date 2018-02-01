الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 1 فبراير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة

والرياح جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على

بعض المناطق تتحول يوم السبت إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17 -22) درجة مئوية وتسجل ارتفاع

طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.



بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده

السماء قليلة السحب والرياح اليوم تكون جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى

متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة

السرعة تنشط على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة بعض الأتربة والغبار

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-20) درجة مئوية وتسجل إرتفاع

طفيف يوم الغد على أغلب المناطق . .



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة مع إحتمال بسيط

لسقوط أمطار متفرقة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة

السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-24) درجة مئوية وتصل يوم

الغد إلى (30) درجة مئوية على غات.



الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة الى

معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-19) درجة مئوية

وتسجل إرتفاع طفيف يوم السبت على أغلب المناطق.

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