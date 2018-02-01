نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .الخميس ، 01-02-2018 - 12:13:00



طرابلس 01 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .

الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت :
السماءً صافية الى قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد ، الريح شلوق
سرعته مابين (10 - 20) عقدة قد يصل على الساحل الممتد من الخمس الى سرت
الى (25)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ، والبحر
هادى الى خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة
مئوية والرؤيـة جيدة الى متوسطة.

الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقي :
السماءً قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والريح متغير الاتجاه ويكون شلوق
يوم الغد سرعته ما بين (05-20) عقدة قد يصل يوم الغد الى (25)عقدة على
الساحل الممتد من الخليج الى بنغازى ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين
(0.25-0.75) متر يصل يوم الغد الى (1.50) متر على بنغازى ، والبحر هادئ
الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على بنغازى ، ودرجة حرارة
سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة.
..(وال)..

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