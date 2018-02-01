نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 01 فبراير 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت :

السماءً صافية الى قليلة السحب تتكاثر احيانا يوم الغد ، الريح شلوق

سرعته مابين (10 - 20) عقدة قد يصل على الساحل الممتد من الخمس الى سرت

الى (25)عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر ، والبحر

هادى الى خفيف الموج ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (16-17) درجة

مئوية والرؤيـة جيدة الى متوسطة.



الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقي :

السماءً قليلة السحب تتكاثر احيانا ، والريح متغير الاتجاه ويكون شلوق

يوم الغد سرعته ما بين (05-20) عقدة قد يصل يوم الغد الى (25)عقدة على

الساحل الممتد من الخليج الى بنغازى ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.25-0.75) متر يصل يوم الغد الى (1.50) متر على بنغازى ، والبحر هادئ

الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم الغد على بنغازى ، ودرجة حرارة

سطح البحر تتراوح مابين (17-18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة الى متوسطة.

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