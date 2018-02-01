خبراء صينيون : قمر كشف المادة المظلمة يعمل بشكل طبيعي .





بكين 1 فبراير 2018 (وال) أعلن خبراء صينيون أن القمر

الاصطناعي الصيني للكشف عن المادة المظلمة "وو كونغ" يعمل بشكل طبيعي بعد

تعطل جهاز الكمبيوتر في أواخر 2017.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم الخميس أن فريق الاستكشاف

لاحظ منذ 29 ديسمبر 2017 تذبذبا في إمدادات الطاقة عالية الجهد من القمر

الاصطناعي ما سبب انخفاض نقل البيانات إلى مستويات متدنية.

وأشارت إلى أن بعد سلسلة من عمليات إعادة إرسال النظام والمعلومات

استأنف القمر الاصطناعي وظائفه بشكل عاد .



يذكر أن "وو كونغ " المعروف أيضا باسم مستكشف الجسيمات المظلمة قد

أطلق في ديسمبر 2015. وهو يساعد العلماء على " إماطة اللثام " عن المادة

المظلمة.