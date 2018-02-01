اجتماع بوزارة الصحة يبحث وضعِ الحلول المناسبة لتسهيل العلاج بالداخل.





طرابلس 1 فبراير 2018 ( وال )- اجتمع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية

والإمداد الطبي "عيسى العمياني" مع رئيس اتحاد المصحات الخاصة "محفوظ

قدور" ورئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج "هاشم بالخير" ومدير

المركز الوطني لتطوير النظام الصحي "سمير صقر".

وبحث الاجتماع الذي عُقد بديوان الوزارة بطرابلس؛ وضعِ الحلول المناسبة

لتسهيل العلاج بالداخل؛ إلى جانب خلقِ تنافسٍ بين المصحات والعيادات

الخاصة في تقديم خدمة العلاج للمواطنين بشكل أفضل وأكثر جودة.

كما تم مناقشة سبل توحيد أسعار الخدمات التي تقدمها المصحات للمواطن؛ إلى

جانب تعزيز الفُرص لفتح عيادات ومصحات خاصة في الأماكن البعيدة والنائية.

ويأتي الاجتماع بحسب تصريحات رئيس اللجنة الاستشارية العُليا للعلاج؛

تمهيداً لوضع مقاييس واضحة ومحددة لتوطين العلاج بالداخل؛ بما يقدم خدمات

سريعةِ وجيدة للمواطن.

..(وال)..