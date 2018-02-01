وكيل المجلس البلدي مصراته يطالب بتأجيل عودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم الى حين استكمال الترتيبات لذلك .الخميس ، 01-02-2018 - 11:43:00

مصراته 01 فبراير 2018 ( وال ) - طالب وكيل المجلس البلدي مصراته " اسامة بادي " بتأجيل عودة أهالي تاورغاء الى مدينتهم .
وأرجع " بادي " في تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الخميس مطالبته بتأجيل العودة الى ماوصفه بعدم اكتمال الترتيبات اللازمة للعودة الامنية والفنية والعملية . وأشار الى ان عودتهم في هذا الوقت لايمكنهم من الاستقرار في منطقتهم بحسب قوله .

...( وال - مصراته )..

الأكثر قراءة في وال

سيالة" : ليبيا لايجب ان تتحمل وزر مشكلة الهجرة غير الشرعية وحدها ويجب ان يساعدها الافارقة والاوروبيين .
وزير شؤون الكونغوليين في الخارج :ماشاهدته في ليبيا مختلف تماما عما تروج له وسائل الاعلام
وزارة التعليم تعدل مواعيد الامتحانات .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا