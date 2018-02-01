الجهات الضبطية ببلدية طرابلس تقوم بجولة تفتيشية على المخابز والمقاهي ومصانع المرطبات.





طرابلس 01 فبراير 2018 (وال) - قام مكتب التنسيق الأمني ببلدية طرابلس

المركز ودوريات الحرس البلدي طرابلس المركز برفقة مدير مكتب الإصحاح

البيئي ومشرف عام البلدية بجولة تفتيشية أمس على المخابز والمقاهي ومصانع

المرطبات داخل النطاق الإداري للبلدية .

واوضحت مصادر ببلدية طرابلس أنه تم خلال الجولة التي تأتي استكمالا

للحملات السابقة ، ضبط كمية من المواد المنتهية الصلاحية تستخدم في صناعة

الخبز والخبيز ومايقارب عن (76) كيس من الملح الغير صالح للاستهلاك .

وأكدت المصادر أنه تم اتخاد كافة الاجراءات القانونية الرداعة ضد

المخالفين وتحرير المخالفات بشأنهم وايقاف النشاط للبعض منها وذلك حرصا

على الصحة العامة .

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