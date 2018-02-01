وزير الصحة يتفقّد أوضاع الحالات التي يتم علاجها بمصحة الرازي .



طرابلس 1 فبراير 2018 ( وال )- قام وزير الصحة المفوّض "عمر بشير

الطاهر" بزيارة ميدانية لمصحة الرازى اطلع خلالها على أوضاع الحالات التي

يتم علاجها ضمن برنامج توطين العلاج بالداخل.

وتزامنت زيارة الوزير للمصحة الرازي المتعاقدة مع الوزارة على علاج

الحالات بالداخل؛ مع زيارة طاقمِ طبيِ أسباني للمصحة؛ من أجلِ إجراءِ

عملياتٍ لـ 24 حالة تشكو من تشوهِ بالعمود الفقري.

هذا وقد أجرى الطاقم الأسباني الذي يترأسه البروفسور"نربيرتو فيتورة" منذ

وصوله وحتى الآن 9 عملياتٍ تكللت بالنجاح.

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