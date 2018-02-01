إجتماع موسع لمكتب الخدمات الصحية لبلدية ابوسليم.





طرابلس 1 فبراير 2018( وال )- عقد امس إجتماع موسع لمكتب الخدمات الصحية

لبلدية ابوسليم مع مكتب الرعاية الصحية الاولية طرابلس ومكتب الخدمة

الإجتماعية والصحة المدرسية بمراقبة التعليم ابوسليم ومشرفي وحدات

الصحة المدرسية بالبلدية .

وتم خلال الاجتماع اعتماد توزيع المدارس التعلمية بنطاق البلدية على

وحدات الصحة المدرسية بالمرافق لإنطلاق الكشف الصحى الشامل ضمن برنامج

الصحة المدرسية بالتعاون مع مكتب الرعاية الصحية الاولية طرابلس

وبالتنسيق مع مكتب الخدمة الإجتماعية والصحة المدرسية بمراقبة التعليم

ابوسليم ، وتم اعتماد الية العمل وطريقة الكشف بالمدارس .

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