العاصفة المدارية "فيهي" تتسبب في حدوث فيضانات واجلاء سكان في نيوزيلندا .





ولينجتون 1 فبراير 2018 ( وال ) - ضربت نيوزيلندا عاصفة قوية تسببت

بفيضانات، مما اضطرت السلطات المحلية في إجلاء العديد من الأشخاص بأنحاء

متفرقة من البلاد اليوم، وذلك عقب وصول العاصفة المدارية "فيهي".

وقال خبير الأرصاد الجوية النيوزلندي جون لو "إنها بداية عاصفة خلال

هذا الشهر بالنسبة لعدة مناطق من البلاد".

وصدرت تحذيرات طوارئ في عدة مناطق عبر جزيرة ساوث آيلاند بما في ذلك

مدينة دندين، ثاني أكبر مدن الجزيرة، ومنطقة بولر في الشمال الغربي.

وشهدت الفيضانات على نطاق واسع عمليات إجلاء على طول الساحل الغربي،

وكذلك في مدينة نيلسون الشمالية وفي أجزاء من دندين.