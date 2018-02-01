قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا.





رام الله 1 فبراير 2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر

اليوم الخميس 19 شابا فلسطينيا في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت

مدينة جنين ومخيمها من كافة الجهات واعتقلت 8 شبان بينهم اسرى محررون.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل غرب نابلس فجرا، وداهمت عشرات المنازل،

واعتقلت ثمانية فلسطينيين ايضا، وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال فجر

اليوم، ثلاثة شبان في المدينة ومن بلدة عزون شرق قلقيلية.