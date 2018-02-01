وزارة التعليم تعقد اجتماعها العادي الأول لهذا العام .





طرابلس 1 فبراير 2018 ( وال )- عقد صباح أمس الأربعاء الاجتماع

العادي الأول لوزارة التعليم بحكومة الوفاق للعام 2018، برئاسة وكيل

الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة وحضور مديري الإدارات

والمكاتب بالوزارة والمراكز والهيئات التابعة لها.

وتم في هذا الاجتماع استعدادات إدارة الامتحانات للامتحانات النهائية

لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017-2018م، إضافة إلى

عرض المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب والمراكز في أداء

عملها.

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