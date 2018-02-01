الإفراج عن الناقلة الليبية " بدر" التي تم حجزها في ميناء بورجات البلغاري .الخميس ، 01-02-2018 - 10:00:00

الإفراج عن الناقلة الليبية " بدر" التي تم حجزها في ميناء بورجات البلغاري .
بنغازي 01 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري ،
أن المحكمة العليا في صوفيا أصدرت حكما بالإفراج عن الناقلة الليبية "
بدر" التي تم حجزها في ميناء بورجات البلغاري في نوفمبر 2017 عندما كانت
محملة بشحنة نفطية من دولة روسيا .
وكان مدير المكتب القانوني في الشركة ، جبريل الزوي ، قد أكد في
تصريح صحفي صدور حكم الإفراج عن الناقلة بدر ، معلنا أن الناقلة ستعود
إلى أسطول الشركة فور استكمال إجراءات خروجها .
وأكد الزوي أن الشركة تعتزم رفع قضية في حق المتورطين في حجز السفينة
وهم : محامية يونانية ، وشخصيات ليبية انتحلت صفات إدارية بالشركة فور
كشف التحقيقات لأسمائهم .
وكشف الزوي عن أن هذه الشخصيات قامت بتقديم ضمانات وهمية لشركة
بلغارية تطالب بمستحقات لها على الدولة الليبية تعود إلى عام 1992 .
...(وال بنغازى)...

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