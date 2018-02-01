الإفراج عن الناقلة الليبية " بدر" التي تم حجزها في ميناء بورجات البلغاري .



بنغازي 01 فبراير 2018 ( وال )- أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري ،

أن المحكمة العليا في صوفيا أصدرت حكما بالإفراج عن الناقلة الليبية "

بدر" التي تم حجزها في ميناء بورجات البلغاري في نوفمبر 2017 عندما كانت

محملة بشحنة نفطية من دولة روسيا .

وكان مدير المكتب القانوني في الشركة ، جبريل الزوي ، قد أكد في

تصريح صحفي صدور حكم الإفراج عن الناقلة بدر ، معلنا أن الناقلة ستعود

إلى أسطول الشركة فور استكمال إجراءات خروجها .

وأكد الزوي أن الشركة تعتزم رفع قضية في حق المتورطين في حجز السفينة

وهم : محامية يونانية ، وشخصيات ليبية انتحلت صفات إدارية بالشركة فور

كشف التحقيقات لأسمائهم .

وكشف الزوي عن أن هذه الشخصيات قامت بتقديم ضمانات وهمية لشركة

بلغارية تطالب بمستحقات لها على الدولة الليبية تعود إلى عام 1992 .

...(وال بنغازى)...