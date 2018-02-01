مقتل 11 في حريق بدار لرعاية كبار السن في اليابان.الخميس ، 01-02-2018 - 10:04:00



طوكيو 1 فبراير 2018 ( وال)- أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الخميس مقتل
11 شخصا بينما نجا خمسة في حريق بمنشأة لرعاية كبار السن في شمال اليابان
في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.
وأضافت أن سبب الحريق الذي اندلع في مدينة سابورو على جزيرة هوكايدو لا
يزال قيد التحقيق.
وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية لقطات تظهر ألسنة اللهب وقد
ابتلعت المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق والذي كانت تحيط به أكوام من الثلج.
وذكرت الشرطة أن ثلاثة من الناجين يخضعون للعلاج في المستشفى لكن حالاتهم
ليست خطيرة.
وقال الهيئة إن المنشأة تديرها مؤسسة في سابورو تساعد من يحصلون على دعم
اجتماعي بتوفير الطعام ومحاولة إيجاد وظائف لهم.
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