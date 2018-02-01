زراعة شرايين للقلب بمركز بنغازي الطبي.الخميس ، 01-02-2018 - 09:58:00



بنغازي 01 فبراير 2018 ( وال ) - أجرى فريق طبي بقسم جراحة القلب
بمركز بنغازي الطبي عملية جراحية لرجل يعاني من مشاكل في الشرايين
التاجية من خمسة سنوات ماضية .
وقال رئيس قسم القلب بمركز بنغازي الطبي " عمر المنقوش " إن المريض
أجريت له عملية تركيب دعامتين في السابق ولكن زادت المشكلة أكثر ، بسبب
انسداد كبير فوق الداعمات ويحتاج الي زراعة شرايين تاجية .
وأضاف " المنقوش " أجرينا له شق وزراعة اثنين من الشرايين ، واستغرقت
العملية ثلاثة ساعات بإستخدام استراتيجية القلب النابض وعدم استخدام
القلب الصناعي ، ونحن نعمل حاليا علي زراعة الشرايين بحسب امكانياتنا ،
أما عملية تغيير الصمامات فتحتاج الي مستلزمات القلب الصناعي ، ونحن نعمل
بإمكانيات محدودة وباقي المستلزمات الطبية سيتم توفيرها الاسابيع القادمة
.
...(وال بنغازى)..

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