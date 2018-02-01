زراعة شرايين للقلب بمركز بنغازي الطبي.





بنغازي 01 فبراير 2018 ( وال ) - أجرى فريق طبي بقسم جراحة القلب

بمركز بنغازي الطبي عملية جراحية لرجل يعاني من مشاكل في الشرايين

التاجية من خمسة سنوات ماضية .

وقال رئيس قسم القلب بمركز بنغازي الطبي " عمر المنقوش " إن المريض

أجريت له عملية تركيب دعامتين في السابق ولكن زادت المشكلة أكثر ، بسبب

انسداد كبير فوق الداعمات ويحتاج الي زراعة شرايين تاجية .

وأضاف " المنقوش " أجرينا له شق وزراعة اثنين من الشرايين ، واستغرقت

العملية ثلاثة ساعات بإستخدام استراتيجية القلب النابض وعدم استخدام

القلب الصناعي ، ونحن نعمل حاليا علي زراعة الشرايين بحسب امكانياتنا ،

أما عملية تغيير الصمامات فتحتاج الي مستلزمات القلب الصناعي ، ونحن نعمل

بإمكانيات محدودة وباقي المستلزمات الطبية سيتم توفيرها الاسابيع القادمة

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...(وال بنغازى)..