ترحيل 81 مهاجرا إفريقيا بينهم "69" مصابا بأمراض جلدية .الخميس ، 01-02-2018 - 09:52:00



بنغازي 01 فبراير 2018 ( وال ) - رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
فرع بنغازي ‎عدد من المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة .
وقال الناطق باسم جهاز الهجرة غير الشرعية إن المركز رحل عدد 81 مهاجر
من الجنسية الإثيوبية والارترية من بينهم 69 مصابا بمرض الحساسية في
الجسم وعلاج الواحد منهم يكلف 5000 ألف دينار ليبي .
وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال
المهاجرين ، لافتاً إلى أنه تم ترحيلهم إلى مدينة سبها .
...(وال بنغازى)..

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