مؤشر نيكي للأسهم اليابانية يرتفع للمرة الأولى في 7 أيام بدعم انخفاض الين .





طوكيو1 فبراير 2018 (وال) - ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم

الخميس بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها على مدى ستة أيام، ودفع معظم

القطاعات صوب الصعود، بدعم مع تراجع الين وإعلان شركات عن نتائج أعمال

قوية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.7 بالمئة ليغلق عند 23486.11 نقطة بعد أن

انخفض على مدى ست جلسات متتالية.

وقفزت أسهم فوجي فيلم هولدنجز 12 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستشتري

شركة زيروكس في صفقة بقيمة 6.1 مليار دولار.

وقفزت أسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ثاني أكبر بنك في اليابان من

حيث القيمة السوقية، ومجموعة ميزوهو المالية، ثالث أكبر بنك، 4.4 في

المئة و2.2 في المئة على الترتيب بعد إعلان المجموعتين عن مكاسب كبيرة في

محفظتيهما للأسهم.

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